Regional 21/03/2022 09:33 PF prende funcionário da Funai e cacique por garimpo ilegal entre os municípios de Juína e Aripuanã Uma operação da Polícia Federal (PF) realizada no domingo (20) prendeu um líder indígena e um funcionário da Fundação Nacional do Índio (Funai) acusados de participar de um esquema de garimpo ilegal entre os municípios de Juína e Aripuanã. Segundo as investigações da Operação Ato Reflexo o servidor da Funai utilizava sua função para repassar aos garimpeiros informações sobre operações que seriam realizadas na região, para que eles pudessem fugir. O cacique investigado recebia como "taxa" pelo garimpo em terras indígenas 20% do ouro que era extraído. A área é de difícil acesso, o que dificultou a localização dos criminosos. Um homem, que é o proprietário das máquinas utilizadas no garimpo, está foragido após conseguir informação privilegiada sobre a operação. Os envolvidos, apesar de term sido presos durante a tarde, só chegaram em Juína para serem ouvidos durante a madrugada, por causa das condições das estradas de acesso ao garimpo. As investigações terão continuidade para identificar os indivíduos envolvidos nas demais práticas criminosas investigadas.

(Com informações da assessoria)

