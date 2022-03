Regional 21/03/2022 09:58 Golpistas criam falsas ofertas de emprego para extorquir vítimas em Sorriso A Prefeitura de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá) divulgou um alerta sobre um golpe que vem sendo aplicado na cidade com falsas ofertas de emprego. Por meio de nota o Executivo informou que os golpistas divulgam vagas de emprego falsas, afirmando serem para contratação da prefeitura. Quando a pessoa entra em contato com interesse na vaga, a quadrilha afirma que para conseguir o emprego é preciso participar de um curso de capacitação. Curso esse que tem uma "taxa" para a participação. Os criminosos enviam uma chave PIX para a qual a vítima deve fazer o pagamento da taxa. "Vale a orientação para que esta mensagem seja ignorada e que não seja realizado qualquer tipo de pagamento, pois todos os cursos profissionalizantes ofertados pela Prefeitura são gratuitos e voltados para famílias em situação de vulnerabilidade e risco social que estejam inscritas no Cadastro Único de Sorriso", diz trecho da nota da prefeitura. (Com informações da assessoria)

