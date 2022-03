Regional 21/03/2022 18:32 Só Notícias/Kelvin Ramirez com Lucas Torres, de Sorriso Acidente entre cinco veículos deixa a BR-163 entre Sinop e Sorriso interditada fotos: Alexandre Perassoli A colisão envolvendo cinco veículos foi, há pouco, no quilômetro 807 da BR-163 em Sinop. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a informação preliminar é que houve um engavetamento entre uma Scania vermelha, uma Mitsubishi l200 branca, um Hyundai HB20 vermelho, um Fiat Strada prata e uma BMW X1, cor branca. Três pessoas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Sinop. As vítimas seguiam na caminhonete e no Hyundai, mas não há detalhes sobre os atuais estados de saúde. Com o impacto, a carreta parou sobre as pistas norte e sul, interditando a rodovia. As equipes operacionais foram acionadas e o tráfego de veículos já foi liberado. As causas e o tipo do acidente ainda serão confirmados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os veículos ficaram com as partes frontais e traseiras danificadas.

