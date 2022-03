Regional 22/03/2022 09:21 Bárbara Sá - RDnews Sinop: Mulher tapa boca de bebê com fita adesiva para impedir choro Caso chegou até o Conselho Tutelar de Sinop e os envolvidos irão responder judicialmente Arte: Rodinei Crescêncio - RDnews Um vídeo mostrando uma bebê de 6 meses com fita adesiva na boca para evitar que ela chore está viralizando nas redes sociais. O caso aconteceu em Sinop. (a 500 km de Cuiabá). Nas imagens, a criança aparece com a boca tampada com fita tipo durex e chora desesperadamente ao ser socorrida pelo pai. O caso chegou até o Conselho Tutelar, que confirmou a ocorrência. A conselheira Margareth Smiderle Dürks informou que o caso ocorreu há nove dias. Pontuou que os envolvidos irão responder criminalmente e judicialmente. "Quando recebemos a denúncia do Centro de Referência da Assistência Social ( Cras) do Menino Jesus, fui até o local para verificar qual o estado da criança. Lá, fui informada que a avó materna tinha levado a mãe e a bebê para uma fazenda que fica distante 130 km de Sinop. Isso ocorreu devido a proporção que o vídeo está tomando. Com isso, a mãe estava recebendo ameaças", contou. A conselheira pontuou que uma equipe fez diligência no bairro Alto da Glória, na casa de parentes dos envolvidos, para tentar localizar a mãe da criança. No local, informada que ela estava em uma chacará com a avó materna. A avó e a mão estão voltando hoje (22) para Sinop e serão encaminhadas para o Conselho Tutelar onde prestarão esclarecimentos. "O nosso primeiro objetivo era ver se a criança estava bem. Pois quem gravou o vídeo foi o pai, que era para mostrar para a mãe dele. Depois disso o vídeo viralizou", completa. Ao que tudo indica, as imagens foram compartilhadas na internet pela avó paterna. O vídeo mostra o pai se aproximando da bebê e arrancando a fita que estava na boca dela. A criança de imediato começa a chorar. Posteriormente, ele abre a porta do quarto e vai para outro cômodo, onde a mãe da criança está sentada mexendo no celular. Então, ele questiona a mulher do motivo de ter feito aquilo: “Você está doida? Pregar fita na boca da menina? Só pode estar doida né, não tem juízo não?”, diz o homem. A conselheira também pontua que até o momento levantou que a mãe, que atualmente tem 18 anos, engravidou com 17 e teve uma gestação complicada. Familiares apontam que ela tem depressão. "Mas tudo isso está sendo levantado. Ontem, no fim da tarde, o pai da criança foi orientado a registrar um boletim de ocorrência, pois nada justifica o que aconteceu com a bebê", afirma. O caso está sendo investigado pelo Conselho Tutelar e será encaminhado a Polícia Civil.

