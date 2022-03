Regional 22/03/2022 09:32 Nortão Online Colider: assaltantes invadem casa e torturam casal com roleta russa, na fuga um menor leva tiro nas nádegas Um roubo terminou mal para dois suspeitos na noite desta segunda-feira, em Colíder. Os suspeitos adentraram em uma residência no Jardim dos Ipês e renderam a família. Com requintes de crueldade, ameaçaram os moradores e fizeram “roleta russa” com o revólver encostado na cabeça do dono da casa. Em seguida, roubaram vários objetos de valor e o veículo do proprietário da casa, um Toyota Corolla, preto. As vítimas foram deixadas amarradas, dentro de um cômodo. Quando conseguiram se soltar, a Polícia Militar foi acionada e imediatamente iniciou as rondas para localizar os criminosos. O veículo foi avistado transitando no bairro Jardim Teles Pires. Os suspeitos não obedeceram os sinais de parada e empreenderam fuga. Em determinado momento, em uma curva, o Corolla rodou. Os bandidos desceram do carro, um deles atirou contra os policiais, que revidaram e um deles levou um tiro nas nádegas e foi capturado no local. O outro assaltante saiu correndo e foi capturado algum tempo depois, enquanto tentava pegar carona em uma moto. Foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil

