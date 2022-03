Regional 22/03/2022 14:41 Professor é denunciado por enviar vídeos se masturbando para aluna em Sorriso Um professor de teatro foi denunciado pela mãe de uma aluna após ter enviado vídeos em que aparece se masturbando para a menor. A mãe da adolescente procurou a Polícia Civil e apresentou as filmagens. O fato aconteceu nesta segunda-feira (21), no município de Sinop. De acordo com informações da denúncia, a mãe encontrou no celular da filha, o histórico de mensagens entre o educador e a menor. Em determinados trechos da conversa, o homem teria enviado diversos vídeos eróticos à adolescente. Em uma das filmagens, ela diz que o professor aparece se masturbando até chegar a ejacular. Em outra gravação, a mulher explica que ele estaria introduzindo um frasco de desodorante no próprio ânus. Essa não seria a primeira vez que o professor comete o crime. Toda a troca de mensagens foi entregue para os investigadores da PJC, que apuram o caso. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que o professor foi contratado há menos de um mês e que deu, até agora, apenas quatro aulas, e que ele já foi afastado de suas funções para que o caso seja investigado. Confira a nota: "Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) esclarece que o professor foi contratado há menos de um mês, tendo dado somente quatro aulas de teatro quando os vídeos vazaram, e que não havia nenhuma denúncia até então. A Secretaria foi comunicada sobre a circulação dos vídeos pela Delegacia de Polícia e imediatamente afastou o professor, para que o caso seja investigado", diz a nota.

