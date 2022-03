Regional 22/03/2022 15:42 Redação: Nativa News Carreta carregada com blocos de concreto tomba na MT-320 em Carlinda Foto: Divulgação Via Brasil Uma carreta de 9 eixos que estava carregado blocos de concreto tombou, nesta tarde de terça-feira (22), no km 233 da MT-320 em Carlinda. A carga ficou esparramada em uma área de domínio. De acordo com a concessionária, o condutor ficou ferido e foi encaminhado ao hospital de Carlinda pela equipe da Via Brasil. Com o acidente, a pista norte da rodovia, onde o veículo ficou tombado, foi necessária a interdição da pista e o trânsito seguiu no sistema “Pare e siga”. A versão apontada é que o condutor perdeu o controle da direção, tombou e saiu da pista.

