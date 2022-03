Regional 23/03/2022 08:43 Redação: Nativa News Colider: Criminosos invadem casa, amarram idoso e ameaçam de morte Um idoso de 76 anos teve a casa invadida por bandidos em Colíder. Os criminosos ameaçaram matar a vítima para conseguir dinheiro e objetos de valor da residência. O roubo ocorreu na noite de ontem terça-feira (22), O fato ocorreu no bairro Santa Clara. Os bandidos aproveitaram a aparente tranquilidade da rua quando adentraram na residência e renderam o idoso, um deles estava armado com um revólver e outro com uma faca. A vitima foi amarrada e ameaçada de morte por varias vezes. Os criminosos R$150 em dinheiro, um anel de ouro e alguns cartões bancários. Polícia Militar foi acionada e iniciou rondas, o caso deve ser registrado e investigado pela Polícia Judiciária Civil.

