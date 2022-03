Regional 23/03/2022 11:12 G1MT Sinop: Bebê que teve boca tapada para 'não chorar' enquanto mãe mexia no celular vai para abrigo Pai da criança filmou a atitude da mãe e o vídeo repercutiu nas redes sociais, chegando ao Conselho Tutelar. A polícia informou que a suspeita deverá receber acompanhamento psiquiátrico. Foto: Reprodução A bebê de 6 meses que teve a boca tapada pela mãe com uma fita adesiva enquanto chorava, no Bairro Alto da Glória, em Sinop, no norte do estado, foi encaminhada para um abrigo. O delegado da Polícia Civil Sérgio Ribeiro, que apura o caso, disse que a mãe deve responder pelo crime de maus-tratos. Retirada do convívio da família, a menina é acompanhada pelo Conselho Tutelar. A conselheira tutelar Margareth Dürks explica que ela vai permanecer no abrigo até que seja definida a guarda. "A criança está institucionalizada nesse momento. O processo de guarda vai ser decidida pela Justiça. Enquanto Conselho tutelar, nós resolvemos evitar que ela não ficasse em constante risco", afirmou. O vídeo foi gravado na semana passada, pelo pai da bebê de seis meses. Ele chegou em casa e encontrou a filha, na cama, com a boca tampada com uma fita adesiva, enquanto a mãe estava no quarto ao lado manuseando o celular. Ele registrou uma denúncia à polícia. O pai retirou o adesivo da criança e cobrou explicações da mãe da bebê, que estava mexendo no celular numa sala ao lado. O caso chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar de Sinop, que começou a acompanhar o caso, que é investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Sinop. Segundo a conselheira tutelar, a mãe da criança tem 18 anos e enfrenta problemas psicológicos. Ela foi levada para a casa da mãe dela para ser encaminhada a um psiquiatra em Guarantã do Norte. De acordo com a polícia, o pai, de 26 anos, contou que filmou a atitude da mãe, 18 anos, em um “momento de bobeira”. Nas imagens, é possível ver a bebê deitada em uma cama, chorando com a boca tapada com fita. Em seguida, o pai retira o adesivo e questiona a mãe do motivo dela ter feito aquilo, mas ela permanece em silêncio. Aos conselheiros, a avó da criança disse que a bebê é bem tratada e que esse foi um caso pontual, pois a jovem teve uma gravidez complicada e está com depressão. Por segurança devido à repercussão do caso, a família foi para uma fazenda, a 130 km da cidade.

