Regional 23/03/2022 17:17 Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: Só Notícias/arquivo) Homem é assassinado em Matupá ao reclamar de barulho de escapamento; casal suspeito é pego Alcelino Santos Tavares, de 37 anos, foi brutalmente assassinado a facadas, hoje de madrugada, nas proximidades de um estabelecimento no bairro Cidade Alta, em Matupá. Ele trabalhava como motorista, o velório começará logo mais às 19 horas, na capela municipal, e o sepultamento será às 7 horas desta quinta-feira. Um jovem, de 20 anos, e a namorada, de 15 anos, suspeitos do crime, foram pegos, esta tarde, no bairro União, após trabalho de investigação da Agência Regional de Inteligência do 15º Comando Regional da Polícia Militar. Ambos foram detidos em um imóvel. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas detalharam que a discussão começou após o suspeito sair de um estabelecimento acelerando a Honda Fan preta, fazendo a prática conhecida como “cortar giro”. Em seguida, retornou e Alcelino teria reclamado, dando início a discussão, que foi gravada por outras pessoas. Neste momento, a adolescente agrediu Alcelino com um golpe de capacete e ele reagiu com um empurrão. Diante disso, o namorado interviu e desferiu diversos golpes de faca no motorista, que correu por alguns metros, mas não resistiu e caiu, tendo o óbito confirmado ainda no local. A Polícia Militar foi acionada e permaneceu no local até a chegada da Perícia Oficial e Identificação Técnica. Em seguida, realizou diligências, mas num primeiro momento não localizou os suspeitos, que foram pegos hoje. Ambos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil. Na residência, também foi encontrada a motocicleta com o escapamento que causou a perturbação e culminou no crime.

