Regional 23/03/2022 19:24 Folha Max Acidente entre carreta e ambulância deixa três feridos na BR-163 Um acidente envolvendo uma ambulância e uma carreta deixou três pessoas feridas no início da manhã desta quarta-feira (23), na BR-163, no município de Lucas do Rio Verde (330 km de Cuiabá). Parte da carga da carreta caiu sobre a pista interditando a rodovia. De acordo com informações da concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente, as equipes foram acionadas às 4h31 para o atendimento de uma ocorrência no km 656 da BR-163. As equipes de resgate fizeram o atendimento as três vítimas que foram encaminhadas para o Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde. Os condutores da ambulância e carreta assinaram termo de recusa de encaminhamento médico. Com o tombamento da carreta, houve derramamento de parte da carga de mármore na pista. O tráfego teve que ser operado em Pare e Siga no local para os procedimentos de limpeza, segurança e remoção dos veículos. As informações iniciais apontam que o vagão da carreta tombou na pista norte e a ambulância terminou atingindo o veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também fez o atendimento da ocorrência e irá apurar as circunstâncias do acidente.

