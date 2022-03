Regional 24/03/2022 08:11 MinhaCidade Uso de máscaras se torna facultativo em Nova Monte Verde O uso de máscaras deixou de ser obrigatório em Nova Monte Verde-MT. A decisão, publicada no decreto nº 052, de 21 de março de 2022, segue as determinações emitidas pelo Governo do Estado de Mato Grosso. Com o novo decreto, o uso da máscara passa a ser facultativo para circulação ou permanência em vias públicas, espaços públicos ou privados, tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados. Entretanto, o uso da máscara permanece obrigatório nos estabelecimentos de saúde, da mesma forma, a obrigatoriedade se mantém para pessoas que apresentem sintomas respiratórios. Leia um trecho do decreto: CONSIDERANDO A AMPLIAÇÃO DA IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID19 NO MUNICÍPIO, CONFORME DADOS EXTRAÍDOS DO RANKING DE

DESEMPENHO DE DOSES DE REFORÇO E COBERTURA VACINAL DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; DECRETA: ART. 1º. FICA FACULTATIVO O USO DE MASCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TODO O TERRITÓRIO

DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT, CABENDO A CADA CIDADÃO A DECISÃO DE

UTILIZA-IA OU NÃO; ART. 2º. FICA OBRIGATÓRIO O USO DE MASCARA DE PROTEÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE

SAÚDE E PARA AS PESSOAS QUE APRESENTAREM SINTOMAS GRIPAIS; ART. 3º. AS PESSOAS QUE ESTIVEREM SUSPEITO OU COM COVID-19, DEVERÃO FICAR EM

ISOLAMENTO DOMICILIAR DURANTE A QUARENTENA;

Voltar + Regional