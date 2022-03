Regional 24/03/2022 17:04 Reporter-MT MT - Vereador que sacou revólver e apontou para colega em sessão é preso Neriberto Erthal (PSC) teve o mandado de prisão cumprido nesta quarta-feira (24) pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Civil, em Cuiabá O vereador Neriberto Erthal (PSC) foi preso há pouco, pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), em Cuiabá. O parlamentar sacou revólver e apontou para o vereador Edimar Batista (PDT), durante sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Querência na segunda-feira (21). Neriberto foi localizado pelos investigadores em um prédio na Avenida Rubens de Mendonça, na Capital, em ação conjunta com a Delegacia de Querência. Ele foi encaminhado até a sede da GCCO, onde será formalizada a prisão. O pedido foi representado pelo delegado Rogério Gomes Rocha, da Polícia Civil de Querência, depois de ser instaurado inquérito para apurar os crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, que teriam sido cometidos pelo vereador. Relembre o caso Durante a sessão de segunda-feira, o vereador Neiriberto Erthal (PSC) estava se pronunciando sobre dois projetos de lei que estavam em pauta e que haviam atraído bastante atenção popular. O primeiro deles era para aumentar de 9 para 11 o número de vereadores e outro prevendo pagamento de 13º para os parlamentares, prefeito e vice. Durante a fala, Neiriberto e Edimar discordaram e acabaram exaltando os ânimos, a ponto de Neiriberto sacar uma arma e apontar para seu colega de Câmara. A situação só não ficou pior, porque a Polícia Militar estava no local acompanhando a sessão e interveio no desentendimento. Após isso, a sessão foi encerrada.

