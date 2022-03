Regional 25/03/2022 08:26 Nortão Online Homem morre após acidente no trevo de Nova Santa Helena Um trágico acidente ocorreu na BR-163, no trevo entre Nova Santa Helena e Colíder, nesta quinta-feira. Um VW Gol, prata, foi atingido por uma carreta. O carro ficou bastante danificado. O condutor da carreta não parou para prestar socorro. O motorista do Gol, que estava sozinho no veículo, foi socorrido e encaminhado para o hospital regional de Colíder, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

