Regional 25/03/2022 12:28 G1MT Avô é preso suspeito de acorrentar o neto de 8 anos em casa em MT Criança sofre de transtornos psicológicos e passa por essa situação há mais de um ano, segundo o Conselho Tutelar. Um avô de 64 anos foi preso suspeito de manter o neto de 8 anos acorrentado em casa, no Bairro Menino Jesus, em Sinop, no norte do estado, nessa quinta-feira (24). A criança, segundo o Conselho Tutelar, sofre de transtornos psicológicos. De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança foi quem a encontrou presa na casa do pai dela e acionou o Conselho Tutelar. A criança foi resgatada pelos conselheiros e encaminhada para um abrigo. Já o suspeito foi levado à delegacia. Segundo o Conselho, a mesma situação tem se repetido há mais de um ano. O avô alega que quando o menino está sem a medicação costuma fugir de casa e, por isso, ele o mantinha acorrentado. O suspeito chegou a pedir a guarda do neto, mas a audiência ainda não aconteceu. A Polícia Civil informou que investiga o caso e que a família agora é acompanhada pelo Conselho.

