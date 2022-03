Regional 25/03/2022 12:37 Lucas do Rio Verde: Trio é preso após ser flagrado com drogas, arma e veículo suspeito de ser usado em homicídio Ação da Polícia Civil com apoio da PM chegou ao três suspeitos após investigar um crime de extorsão Dois homens e uma mulher envolvidos com o tráfico de drogas foram presos pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, na tarde de quinta-feira (24.03), em Lucas do Rio Verde durante a investigação de um homicídio. Os suspeitos foram flagrados com várias porções de entorpecentes – maconha e pasta base de cocaína; além de dinheiro, arma e munições. Inicialmente, as diligências foram realizadas para esclarecer um homicídio ocorrido no último domingo, no entanto, surgiu também um suposto crime de extorsão. Os homens de 22 e 20 anos, e a jovem de 19, foram presos por tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão, resistência e posse ilegal de arma e munições. Outros duas pessoas foram conduzidas e responderão Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso de drogas. O crime contra a vida ocorreu na noite de domingo (20), no bairro Jardim Alvorada, e vitimou Gustavo Brito Camargo. A equipe da Delegacia de Lucas do Rio Verde conseguiu identificar o proprietário do automóvel Corsa, de cor branca, possivelmente utilizado no homicídio. Diante das suspeitas, o dono do veículo foi intimado a prestar esclarecimentos e declarou que havia emprestado o carro para um integrante de facção criminosa, porém, sem saber para qual finalidade seria usado. O declarante informou que desde então, o Corsa estava escondido e ele estava sendo vítima de extorsão, pois os criminosos estavam cobrando R$ 5 mil mediante ameaça para devolverem o carro supostamente emprestado. Com base nas informações repassadas, os policiais civis passaram a monitorar os suspeitos, que já eram alvos de outras denúncias por tráfico de drogas. As equipes descobriram que os investigados estavam em uma residência no bairro Rio Verde. Durante o monitoramento à residência onde estariam os suspeitos, as equipes policiais verificaram movimentação intensa de usuários de drogas. Os policiais foram até o endereço e abordaram primeiro os dois homens que estavam na porta da residência. Ao entrarem no imóvel, um dos suspeitos quebrou um aparelho celular e ainda jogou uma sacola pela janela. No quintal foi apreendida um pacote com 15 porções de maconha embaladas e prontas para venda. No interior da casa foram localizadas mais 43 porções de maconha, duas munições de calibre 38 escondidas em meio às roupas, duas barras de maconha, seis porções de cocaína, R$ 400 em dinheiro, uma espingarda de pressão e a chave do veículo Corsa usado no homicídio junto a nota fiscal do automóvel. Um dos suspeitos levou os policiais até uma mata, no bairro Parque das Américas, onde o Corsa estava escondido. Durante as diligências, a jovem de 19 anos chegou à residência alvo das buscas e foi surpreendida por um das equipes policiais. A moça passou a desacatar os policiais e ainda tentou agredir um dos militares. Conforme pesquisas realizadas nos sistemas policiais, os três presos em flagrante possuem várias passagens criminais por tráfico de drogas, tortura, associação para o tráfico, ameaça, violência doméstica e familiar, entre outras. O trio foi conduzido até a Delegacia de Lucas do Rio Verde, interrogado e autuado em flagrante, sendo encaminhados posteriormente às respectivas unidades prisionais. As investigações continuam para identificar a autoria do homicídio de Gustavo Camargo e para apurar o crime de extorsão.

