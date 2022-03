Regional 26/03/2022 07:38 Gazeta Digital MT - Fim de semana será de chuva em 55 cidades; confira lista Cuiabá e outras 54 cidades de Mato Grosso têm alerta de temporais para o fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) comunica que as chuvas fortes podem causar falta de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O fim de semana terá chuva em Cuiabá. No sábado (26) a variação é de 24°C a 30°C. O domingo (27) tem previsão entre 22°C e 31°C.

Em Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte) as mínimas ficam em 21°. As máximas variam de 29°C a 32°C. O céu fica nublado e pode chover de forma isolada.

Em Cáceres (225 km a Oeste) a mínima chega a 20°C e a máxima não passa dos 34°C. A previsão é de pancadas de chuva todos os dias.

O Inmet aponta que Rondonópolis (215 km ao Sul) terá um fim de semana com pancadas de chuva e céu cinza. As mínimas ficam entre 21°C e 22°C. Já as máximas variam e entre 30°C e 33°C.

Sinop (500 km ao Norte) terá um fim de semana chuvoso. As mínimas vão de 22°C a 23°C. Já as máximas ficam em 30°C.

Confira cidades sob alerta: Acorizal

Alto Paraguai

Apiacás

Araputanga

Arenápolis

Aripuanã

Barão de Melgaço

Barra do Bugres

Brasnorte

Cáceres

Campo Novo do Parecis

Campos de Júlio

Castanheira

Colniza

Comodoro

Conquista D'Oeste

Cotriguaçu

Cuiabá

Curvelândia

Denise

Diamantino

Figueirópolis D'Oeste

Glória D'Oeste

Indiavaí

Jangada

Jauru

Juara

Juína

Juruena

Lambari D'Oeste

Mirassol d'Oeste

Nobres

Nortelândia

Nossa Senhora do Livramento

Nova Bandeirantes

Nova Lacerda

Nova Marilândia

Nova Maringá

Nova Olímpia

Poconé

Pontes e Lacerda

Porto Estrela

Reserva do Cabaçal

Rio Branco

Rondolândia

Rosário Oeste

Salto do Céu

Santo Afonso

Santo Antônio do Leverger

São José do Rio Claro

São José dos Quatro Marcos

Sapezal

Tangará da Serra

Vale de São Domingos

Várzea Grande

Voltar + Regional