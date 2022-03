Regional 26/03/2022 07:49 Só Notícias/Kelvin Ramirez com Lucas Torres, de Sorriso (foto: reprodução) Avião agrícola bate em rede de alta tensão e cai no Nortão O acidente envolvendo um avião agrícola (modelo e marca não informados) ocorreu, ontem à tarde, em uma propriedade rural em Ipiranga do Norte (70 quilômetros de Sorriso). O piloto chegou a ser encaminhado para um posto de saúde local e não teve ferimentos graves. Os primeiros socorros foram em um posto de saúde. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o avião teria atingido a rede de alta tensão, vindo a perder o controle e caiu. As causas do acidente ainda serão investigadas para apontar as possíveis circunstância e fatores que contribuíram para queda. A aeronave pertenceria a uma empresa.

