Regional 26/03/2022 19:01 Só Notícias/Luan Cordeiro Dois morrem e dois ficam feridos em confronto com PM em Matupá A ação da Força Tática da Polícia Militar foi registrada, ontem à noite, e resultou na prisão de dois homens, de 19 e 24 anos, suspeitos de integraram uma quadrilha que planejava furtar um banco em Matupá (209 quilômetros de Sinop). Outros dois envolvidos morreram ao atirarem contra os policiais, que reagiram a agressão. Um membro do grupo conseguiu fugir e ainda é procurado. De acordo com a PM, os criminosos seriam de Sinop. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições, uma pistola calibre 380 e 14 munições, além de ferramentas utilizadas para arrombar caixas eletrônicos, como segueta, tesoura, chaves de fenda, policorte, martelete, extensão, rolo de manta térmica e pé de cabra. Consta no boletim de ocorrência que a guarnição fazia patrulhamento pelo bairro Cidade Alta, em cumprimento a operação Guardiões do Nortão em Ação. Os policiais flagraram cinco homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da equipe, quatro fugiram para uma área de mata e um permaneceu em frente ao imóvel. Em busca pessoal, nada ilícito foi encontrado. No entanto, no interior da residência as ferramentas foram localizadas. Ao ser questionado, o suspeito confessou que os equipamentos seriam utilizados para cometer o furto na agência bancária. Diante disso, outras guarnições foram acionadas e feito cerco nas proximidades. Ao realizar abordagem a uma residência, dois suspeitos armados foram encontrados e atiraram contra os policiais, que reagiram. Ambos acabaram atingidos e foram socorridos ao hospital municipal, porém não resistiram aos ferimentos. Em continuidade, outro envolvido foi encontrado escondido em meio a vegetação. Aos policiais, os presos apontaram que residem em Sinop e foram ‘convocados’ para realizar o furto por um homem que está preso na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis. Os suspeitos que morreram não estavam com documentos de identificação. Já um dos presos, têm passagens criminais por furto a agência bancária, roubo e tráfico de drogas. O outro têm passagens por tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados à delegacia, e os corpos dos mortos ao Instituto Médico Legal. Em 2022, esta já é a terceira quadrilha de ladrões de banco desarticulada pela Polícia Militar na região antes mesmo de cometerem os crimes.

Voltar + Regional