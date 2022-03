Regional 27/03/2022 07:09 Idoso é internado as pressas após companheira dar “mordidinha” em seu pênis Um caso inusitado chamou a atenção das autoridades na noite desta última sexta-feira (25), em um motel da cidade de Tangará da Serra-MT, quando um idoso teve seu pênis mordido. Segundo informações, o caso de idosos estavam se relacionando sexualmente, quando a esposa resolveu dar uma mordida no pênis do seu companheiro, após discutirem. Funcionários do estabelecimento, chamaram a Polícia Militar (PM), e estiveram no local juntamente com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Diante do exposto, a idosa foi encaminhada para a delegacia e responderá por lesão corporal.

