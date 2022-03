Regional 27/03/2022 07:30 O Território Homem é morto a facadas no centro de Guarantã do Norte. O Território Testemunhas informaram a polícia militar que a vítima e o suspeito teriam se desentendido após o suspeito que catava latinhas no local ser ameaçado pela vítima. Segundo relatos, a vítima teria ameaçado “dar um tiro” no suspeito se caso ele voltasse no local para pegar latinhas. Momentos após a ameaça, o suspeito de 72 anos voltou ao local com a faca em punho e sem avisar desferiu dois golpes de faca na vítima, atingindo seu abdômen e pescoço. O suspeito foragiu do local, porém foi preso pela polícia militar na Rua Cambará, também no centro da cidade. O ato fúnebre está sendo organizado pela Pax Memorial.

