Regional 27/03/2022 13:19 G1 MT Tanque de carreta que transportava etanol tomba e BR-163 fica interditada por 7 horas Vinte minutos depois a mesma carreta tombou mais uma vez. A concessionária e a PRF fizeram um desvio no norte da rodovia por causa dos acidentes. Um tanque de uma carreta que transportava etanol tombou, nesse sábado, no km 815 da BR-163, em Sinop, a 503 km de Cuiabá. De acordo com a Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou interditada por 7 horas, já que após o acidente, o tanque ficou em chamas. A concessionária e a PRF foram acionadas para atender um acidente envolvendo uma carreta que transportava etanol. Na sequência do acidente uma caminhonete atingiu o veículo. Quando chegaram no local, as equipes encontraram a caminhonete e o vagão que estava pegando fogo. A rodovia teve que ser interditada nos dois sentidos. O motorista da carreta tinha desatrelado o segundo vagão e seguido viagem. Vinte minutos depois, a mesma carreta tombou no km 797, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. O motorista da carreta foi conduzido à delegacia do município. A pista ficou interditada por causa do vazamento de etanol. O trânsito ficou lento, com longas filas de caminhões e carros. Com isso, a concessionária fez um desvio no norte da BR-163, em decorrência da interdição da pista.

