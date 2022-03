Regional 27/03/2022 18:01 Jornal da Cidade Nova Bandeirantes: ossada é achada em local de confronto entre Bope e Bandidos do cangaço Foi encontrada essa semana na zona rural de Nova Bandeirantes, uma ossada humana. A Polícia Civil esteve no local coletando dados assim como a Polícia Técnica recolhendo os restos mortais que serão encaminhados para o laboratório de antropologia do estado para exame de DNA em busca de uma identificação. O local onde a ossada humana foi encontrada fica em torno de 25 Km distante do núcleo urbano de Nova Bandeirantes. Uma outra informação é que a área é a mesma onde aconteceu um dos confrontos entre Bope e integrantes do cangaço que no ano passado assaltaram duas agências bancárias naquele município. Naquela época praticamente todos os integrantes do bando foram identificados. Boa parte morreu em confronto, outros foram presos, o dinheiro quase todo recuperado. Mas alguns integrantes teriam sumido no mato, pelo menos dois, um teria sido ferido em troca de tiros com a polícia. Contudo, não se sabe se os restos mortais encontrados agora são do suspeito. Somente com a identificação do corpo é que a informação poderá ser confirmada ou não.

Voltar + Regional