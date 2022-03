Regional 28/03/2022 06:19 Só Notícias/Kelvin Ramirez com Lucas Torres, de Sorriso (divulgacao) Homem desaparece durante pescaria no Rio Teles Pires em Sorriso Um homem, desapareceu, no rio Teles Pires, nas proximidades do Pontal do Verde. Ele teria chegado, ontem, para pescar, porém hoje foi localizado por populares o caiaque vazio. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros estiveram no local por volta das 17h, mas como estava anoitecendo interromperam os trabalhos de buscas, com previsão para retomada amanhã cedo.

