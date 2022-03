Regional 28/03/2022 07:32 Yuri Ramires - Gazeta Digital MT - Homem leva facada no pescoço após cobrar dívida de 'amigo' João Vieira Homem de 34 anos levou uma facada no pescoço, no final da noite de domingo (27), no bairro Alvorada, em Diamantino (208 km ao Médio-Norte de Cuiabá), após cobrar do amigo o pagamento de uma dívida que ele fez com o irmão. Agressor tentou fugir, mas caiu e acabou preso por tentativa de homicídio. De acordo com as informações, por volta das 22h30, vítima deu entrada no Pronto-Atendimento da cidade, ferido por arma branca. Polícia foi acionada para o caso e conversou com o rapaz. Ele contou que estava bebendo na casa de um amigo, quando lembrou que o irmão tinha uma dívida com o suspeito. Ao cobrá-lo, o agressor não gostou, pegou uma faca e deu um golpe em seu pescoço. Depois do crime, o suspeito fugiu e a vítima foi encaminhada para o PA. Depois de registrar o caso, a polícia saiu em diligências atrás do suspeito, que foi encontrado escondido em uma casa. Quando a equipe chegou, o suspeito tentou fugir, mas acabou caindo com o rosto no chão, ficando com escoriações. Ele foi levado para a delegacia e autuado por tentativa de homicídio.

