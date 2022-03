Regional 28/03/2022 08:44 Redação I Nativa News Nova Bandeirantes: Estrada que dificultava alunos de ir à escola recebe melhoria Após reclamações de moradores da Comunidade São Paulo, estrada do Rodiador, que fica na divisa entre os municípios de Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde. A Prefeitura realizou o serviço de manutenção na última sexta-feira (26), conforme o Nativa News mostrou, a situação da estrada dificultava que alguns alunos dessa comunidade fossem até suas escolas em Nova Bandeirantes, pois veículos não conseguiam passar no local. Com os relatos dos pais, um deles gravou um vídeo no ponto crítico, relatando dia e mês, mostrando o bueiro, o secretário educação, Wagno Rosa confirmou que desconhecia a situação, pois acreditava que estava resolvido. Leia Mais: Alunos da zona rural de Nova Bandeirantes caminham 4 quilômetros para pegar ônibus escolar Na manhã desta segunda-feira (28), a moradora Valquíria Ferreira Scalzer da Silva, relatou que o trabalho de recuperação de um bueiro foi concluído e trajeto do transporte escolar foi normalizado. Conforme informações obtidas junto à secretaria de Obras, os trabalhos vão continuar pelos próximos dias em outras regiões, pois faz parte da programação que abrange todas as vias de acesso às propriedades rurais que circundam a cidade. A manutenção é também preventiva, visando minimizar estragos causados pelas águas das fortes chuvas deste período do ano.

