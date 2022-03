Regional 28/03/2022 16:43 SINOP: Autores de roubo praticado em restaurante de açaí são presos pela Polícia Civil A avaliação dos serviços contribui para a melhoria da experiência do cliente junto à companhia Dois autores de um roubo ocorrido em um estabelecimento comercial em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá), foram presos pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (28.03), em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município. Os suspeitos, um deles de 18 anos, tiveram as prisões decretadas pela Justiça, após investigação da Derf-Sinop para esclarecer a ocorrência praticada há alguns meses, em um restaurante de açai. Durante as investigações foram identificados os indivíduos envolvidos no roubo. A Polícia Civil representou pelos mandados de prisões deferidos pelo Poder Judiciário da Comarca local. Com os mandados expedidos os policiais civis efetuaram a prisão dos investigados. Um procurado foi preso em uma chácara, e o segundo de 18 anos, foi localizado em sua residência no bairro jardim Ibirapuera. No momento em que a equipe chegou na casa do rapaz, havia no local uma criança de 3 anos sob os seus cuidados. Porém o suspeito não era parente da criança. O Conselho Tutelar foi acionado para tomar as providências necessárias quanto a criança. Os presos foram conduzidos até a Derf, interrogados e em seguida encaminhados para a Penitenciária de Sinop, onde permaneceram à disposição da Justiça. As diligências continuam para apurar outros envolvidos no crime.

Voltar + Regional