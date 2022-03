A equipe do Corpo de Bombeiros localizou o corpo do homem, de 55 anos, que estava desaparecido desde sábado, no Rio Teles Pires, em Sorriso. Os mergulhadores conseguiram localizá-lo no local conhecido como prainha do Bairro União. A Politec informou, ao Só Notícias, que o corpo é do comerciante Adriano Arlindo Paizan.

A Polícia Civil esteve no local com a Perícia Oficial e Identificação Técnica para fazer a liberação do corpo, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal para necropsia.

Adriano era comerciante em Sorriso e saiu no sábado para pescar. O caiaque que ele estaria utilizado foi encontrado no domingo. Os bombeiros iniciaram buscas por volta das 17h e retomaram esta manhã. Foram encontrados ainda uma camisa, colete e uma bota às margens do rio. Os materiais foram confirmados, por um familiar, que pertenciam a vítima.

Uma hipótese levantada preliminarmente pelo Corpo de Bombeiros é que ele poderia ter tirado os pertences e voltado ao rio para pegar a embarcação, mas só será confirmada após as investigações e perícia.