Regional 29/03/2022 07:24 Deputado destina emendas parlamentares para Apiacás Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA O deputado Thiago Silva (MDB) viabilizou R$ 250 mil em emendas para Apiacás comprar um novo ônibus escolar. A emenda está na conta da prefeitura e a solicitação foi feita pelo vereador José Lima (MDB). Além da emenda para compra do ônibus, o vereador também protocolou pedido para viabilizar R$ 150 mil para o custeio da saúde, R$ 120 mil para construir duas academias ao ar livre e uma ambulância a ser entregue no valor de R$ 250 mil. O deputado garantiu que está trabalhando junto ao governo para viabilizar o pagamento de mais emendas para Apiacás e região norte. O deputado comentou do seu compromisso em prol do desenvolvimento da região norte. “Apiacás é uma cidade que temos imenso carinho e para mim é uma honra colaborar com a destinação de emendas que vão garantir a qualidade de vida da população”, disse o deputado Thiago Silva. O vereador Zezinho agradeceu o empenho do deputado e se colocou a disposição para somar esforços em prol de mais recursos para Apiacás. “Sempre que estamos em Cuiabá somos bem atendidos no gabinete do deputado que tem compromisso com Apiacás. A emenda do ônibus já está na conta e estamos buscando mais recursos para a cidade”, disse o vereador. O deputado Thiago Silva garantiu que continuará trabalhando para viabilizar recursos para a população da região norte do Estado.

