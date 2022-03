Regional 29/03/2022 17:18 Polícia Civil de MT forma 45 novos delegados nesta quarta-feira (30) Os novos profissionais serão lotados em delegacias de 13 regionais e vão reforçar o trabalho da instituição no interior de Mato Grosso Foto: Divulgação O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil, realiza nesta quarta-feira (30.03) a formatura de 45 delegados da 17ª Turma do Curso de Formação Técnico-profissional da Academia de Polícia. Participarão da solenidade autoridades do Governo do Estado, dos demais poderes constituídos e diretores da instituição. Os novos profissionais da Polícia Civil serão lotados em delegacias de 13 regionais e vão reforçar o trabalho da instituição no interior de Mato Grosso. A cerimônia será realizada no Teatro Zulmira Canavarros, ao lado da Assembleia Legislativa, a partir das 16h.

Voltar + Regional