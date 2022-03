Regional 29/03/2022 17:56 Nortão Online Crueldade sem limites: Vizinho mata cachorro a pauladas e deixa outro ferido em Colíder Uma moradora denunciou hoje na delegacia de Colíder, a ação brutal de um vizinho que matou um de seus cachorros a paulada e deixou outro, da raça shitsu, ferido. O fato ocorreu nas proximidades da antiga Magopar. Bastante abalada, a dona dos cachorrinhos disso que não pode fazer nada porque estava cuidando de um bebê de três meses. O vizinho teria se irritado porque o cachorro correu atrás de suas galinhas. “Ele falou para o meu marido que tinha dado um tiro no cachorro, mas como não acertou ele terminou de matar na paulada”, contou. “O Chocolate era mansinho eu tinha ele há uns seis anos. Ele escapou pelo portão, eu corri atrás mas não consegui pegar”, lamenta a tutora do cãozinho. O shitsu Nick, tem cinco anos. Ele está internado, recebendo os cuidados do médico veterinário. De acordo com um vizinho, não foi o primeiro cachorro que o acusado matou dessa forma. A delegada Paula Gomes Araújo informou ao Nortão Online que o caso será investigado.

