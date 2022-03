Regional 29/03/2022 18:04 MidiaNews MT - Estudante de 14 anos morre de parada cardíaca em escola O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (29); unidade suspendeu as aulas até amanhã Um adolescente de 14 anos morreu na manhã desta terça-feira (29) após sofrer um ataque cardíaco na quadra de esportes do Colégio Adventista, em Várzea Grande. Conforme informações preliminares, ele foi socorrido pelos próprios professores da unidade e levado para o Hospital Santa Rita. O menino jogava bola com os colegas no final da manhã, quando passado mal. Os médicos teriam tentando reanimá-lo por aproximadamente 40 minutos, mas o adolescente não resistiu. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o menino sendo carregado da quadra para dentro de um carro por pelo menos quatro pessoas. Nas redes sociais familiares e amigos lamentaram a perda precoce do jovem. Por meio de nota, a instituição lamentou o falecimento e informou que suspendeu as atividades até a quarta-feira (30). "O Colégio Adventista de Várzea Grande compartilha do sentimento de pesar e se une em oração pela família que vive, agora, um momento de luto", diz um trecho. Confira a nota na íntegra:

