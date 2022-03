Regional 30/03/2022 15:38 Gazeta Digital MT - Motorista morre e dois ficam feridos em capotamento em rodovia estadual Ita Notícias O motorista Aldair Geraldo de Souza, 44, morreu após capotar o carro, na MT-338 em Itanhangá (450 km ao Norte). Chovia no momento do acidente. Conforme informações, o condutor viajava com outras duas pessoas quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou nas proximidades de Tapurah.

O carro parou tombado em meio a uma lavoura de milho. As vítimas feridas foram socorridas e levadas para o Hospital Regional de Sorriso. O motorista morreu na hora.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sorriso foi acionada para realizar os procedimentos no local. O acidente será investigado pela Polícia Civil da cidade.

