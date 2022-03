Regional 30/03/2022 18:42 Reporter-MT MT - Pastor nao aceita término e tenta matar esposa e amiga a facadas Ele deu uma facada na cabeça da esposa. A amiga dela ficou ferida ao tentar defender a vítima Um pastor tentou matar a esposa e a amiga dela, com golpes de faca, em Campo Novo do Parecis (396 km de Cuiabá). Ele não aceitava o término do relacionamento e acabou sendo preso na sexta-feira (25). Segundo informações, dias antes do crime o homem foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra a esposa, alegando que ela estava desviando dinheiro da igreja. O fato não chegou a ser comprovado pela polícia. Já no dia do crime, ele estava em casa com a esposa e uma amiga. Ele então pegou uma faca e golpeou a mulher. A amiga também ficou ferida. Elas foram socorridas e levadas até o hospital da cidade. A vítima precisou receber vários pontos, após ter parte da cabeça perfurada. Sua amiga também sofreu cortes no corpo e foi socorrida. Já o pastor foi até a delegacia da cidade, sem camisa, coberto com sangue e confessou o crime. Ele foi e levado para a cadeia da cidade. Segundo apurado, ele era casado com a mulher há 10 anos, estava separado há cerca de um mês, e não aceitava o fim do relacionamento. A Polícia Civil vai investigar o caso.

