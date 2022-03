Regional 31/03/2022 06:19 Só Notícias/Herbert de Souza e Fabiano Marques Caminhão cai em córrego próximo a Sinop e motorista morre fotos: Só Notícias/Fabiano Marques Um caminhão tanque caiu, esta tarde, em um córrego localizado nas proximidades da MT-423, rodovia de acesso à Cláudia. O motorista, ainda não identificado, faleceu no local. O acidente ocorreu a cerca de 15 quilômetros do entroncamento da BR-163 em Sinop, em uma região conhecida como “Pé de Galinha”. O caminhão trafegava sentido Cláudia, em uma estrada não pavimentada que passa pelo interior de uma fazenda, quando houve a queda. O Corpo de Bombeiros confirmou que uma equipe com dois mergulhadores foi para o local. Uma fonte de Só Notícias informou que os militares tiveram bastante dificuldade para conseguir retirar o corpo da vítima e o trabalho durou mais de uma hora. Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente. A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) já foram acionadas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Sinop.

