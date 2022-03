Regional 31/03/2022 08:16 G1MT Prefeito de Cuiabá sanciona lei que reconhece baguncinha como patrimônio cultural O lanche típico e a maionese temperada passam a ser reconhecidos como patrimônio cultural imaterial da capital de Mato Grosso. A Prefeitura de Cuiabá publicou nesta quarta-feira (30) a lei que reconhece o baguncinha e a maionese temperada como patrimônio cultural e imaterial da capital. A lei foi sancionada nessa terça-feira (29) pelo prefeito Emanuel Pinheiro e publicada um dia depois. A proposta foi apresentada pelo vereador Adevair Cabral (PTB). Segundo a assessoria do parlamentar, a expectativa é tornar o baguncinha mais um símbolo cultural. "Assim como a farofa de banana, a cabeça de pacu e a carne seca, agora se soma à eles o baguncinha e a maionese temperada", manifestou a assessoria do vereador. A assessoria ainda explicou que o objetivo é levar essa referência a nível estadual e nacional, oficializando esse item culinário na cultura cuiabana. O projeto de lei havia sido apresentado no ano passado. Desde então, a proposta foi deliberada nas comissões internas da Câmara de Cuiabá. Na justificativa do projeto, o vereador Adevair defendeu a valorização das tradições da culinária e gastronomia cuiabana. Entre outros pontos, também destacou que a lei pode ajudar os comerciantes ambulantes e restaurantes que vendem esse item típico da região mato-grossense. O preparo do lanche é feito na chapa com combinações de sabores, contendo pão, hambúrguer, ovos, queijo, presunto, alface, tomate, salsicha, bacon e calabresa. Para o autor da proposta, "a maionese temperada traz um sabor inigualável de degustação".

