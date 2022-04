Atenção, psicólogos e psicólogas! A partir da próxima segunda-feira (4 de abril) terá início o período de inscrições para o processo seletivo para a seleção de pessoas físicas na área de Psicologia da Comarca de Apiacás (cadastro de reserva).

Segundo o juiz diretor do Foro, Antônio Fábio da Silva Marquezini, o processo seletivo será composto pelas seguintes fases: divulgação do edital; inscrição dos interessados, com a inserção dos documentos nos termos dos subitens 5.1 e 5.2 do edital; análise da documentação e do currículo; e divulgação dos interessados habilitados.

A inscrição deverá ser realizada de 4 a 25 de abril, exclusivamente por meio do endereço eletrônico [email protected] , incluindo-se sábados, domingos e feriados. Será considerada como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período. Não serão aceitas outras formas de inscrições e não haverá cobrança de taxas. Será admitida somente uma inscrição por candidato.

São requisitos para o credenciamento: ter sido selecionado no processo seletivo; ser maior de 21 anos; não possuir antecedentes criminais; não exercer cargo público inacumulável; não ter credenciamento anterior com o Poder Judiciário Estadual, ou estar descredenciado há, no mínimo, um ano.