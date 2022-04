Regional 01/04/2022 07:49 Redação I Nativa News Quatro pessoas morrem após queda de aeronave em Primavera do Leste Foto: Divulgação Quatro pessoas morreram após a queda de um avião na noite desta quinta-feira (31), em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá. Segundo os Bombeiros, a ocorrência está em andamento e atuam também nos trabalhos equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e do Samu. Informações iniciais são de que a aeronave estaria fazendo serviço de táxi aéreo. Viajavam nela, além do piloto, o produtor rural Juvenal Entringer e seus dois filhos. As equipes ainda estão no local. O fato aconteceu por volta das 21h30 na região da Chácara Zanatta, localizada às margens da MT-130. A Polícia Civil informou que testemunhas próximas do local ouviram os estrondos e acionaram o socorro.

