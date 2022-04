Regional 01/04/2022 10:27 Nortão Online Mulher tem joelho dilacerado em colisão entre carro e moto em Colíder Foto por: Nortão Online Uma motociclista teve o joelho e parte de uma das pernas dilacerados em um acidente ocorrido em Colíder, na tarde de ontem (31). Ela conduzia uma moto Honda Biz, na rua Cruzeiro do Sul (aos fundos da AABB), quando foi atingida por um veículo Mitsubish CRV que vinha em sentido oposto. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, a condutora do carro teria invadido a pista contrária. A motociclista caiu vários metros adiante, tendo fratura exposta na perna. Foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital, onde passou por cirurgia. A condutora do carro não sofreu ferimentos.

