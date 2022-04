Regional 01/04/2022 11:45 Só Notícias Colisão entre carreta e carro deixa mulher morta e BR-163 interditada em Sinop fotos: Só Notícias O acidente envolvendo uma Scania branca e um Renault Duster Oroch branco, foi há pouco, a cerca de 100 metros do rio do 15, nas proximidades do bairro Camping Clube. Uma mulher que conduzia o utilitário ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade ainda está sendo confirmada e residiria em Sinop. A colisão foi frontal. A carreta seguia sentido Sinop e o utilitário na direção contrária, ficando com a parte frontal destruída e com destroços num raio de cerca de 50 metros. A Scania estava vazia e seguia para Feliz Natal, onde carregaria. O carreteiro José da Silva Menezes, 48 anos, alegou que a condutora do utilitário fazia ultrapassagens, e ele tentou tirar a carreta fora da pista, mas não conseguiu totalmente porque tem um guard rail. Com o impacto, o tráfego de veículos está totalmente bloqueado e há congestionamento de aproximadamente quatro quilômetros. Equipes da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica estão apurando as circunstâncias do acidente. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal. Conforme Só Notícias já informou, uma pessoa morreu em colisão envolvendo um VW Fox e um Ford F600, hoje de madrugada, num trecho da BR-163, nas proximidades do bairro São Cristóvão em Sinop.

Voltar + Regional