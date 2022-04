Regional 03/04/2022 05:32 Homem é preso em flagrante com pé de maconha em Sinop Policiais militares prenderam em flagrante um homem, de 25 anos, por cultivo ilícito de drogas, na manhã deste sábado (02.04), em Sinop. Na ação, um pé de maconha, encontrado em sua residência, foi apreendido. Por volta de 06h30, a equipe do 11º Batalhão da PM, em rondas pelo bairro Jardim Boa Esperança, recebeu denúncia anônima de que em uma residência próxima havia um suspeito que cultivava produtos ilícitos. De posse das informações, a PM se deslocou ao endereço informado, sendo um residencial de quitinetes e abordou o suspeito. Na área da casa, os policiais localizaram um vaso com uma planta aparentando ser maconha. Questionado, o suspeito confirmou o fato e disse que ele mesmo estava cultivando a droga. Em buscas pela residência, foram encontradas uma pasta contendo diversas joias, uma máquina de cartão de crédito e uma bateria de um veículo, que o suspeito não soube informar a procedência. Diante do fato, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da cidade, junto com os produtos apreendidos, para registro da ocorrência e demais providências.



Voltar + Regional