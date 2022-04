Regional 03/04/2022 07:27 JUÍNA NEWS Carro invade contra mão e atinge entregador de delivery em Juína Um rapaz de 23 anos por pouco não morreu na noite de ontem após a motocicleta que ele estava pilotando ser atingido frontalmente por um automóvel Celta que invadiu a contra mão. O relato foi do próprio motociclista que estava trabalhando Leandro Santana Da Rocha, que se deslocava para fazer mais uma entrega na cidade de Juína. Por telefone, Leandro que sofreu uma lesão na mão contou que ‘achou’ que iria morrer quando o carro veio em sua direção. A colisão foi registrada na noite desta sexta-feira na avenida Joinville, bairro Palmiteira, e foi registrada pela Polícia Militar. De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegar no local do acidente, a viatura do Serviço De Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já se fazia presente prestando os primeiros socorros as vítimas que em seguida foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, para receber cuidados médicos e permanecer em observação. Leandro Santana Da Rocha de 23 anos confirmou a polícia que trafegava na avenida sentindo centro ao bairro Palmiteira, quando o condutor do veículo Celta, Rosivaldo De Andrade de 35 anos, entrou na contra mão causando a colisão frontal. A Polícia Militar isolou o local do acidente e acionou a Polícia Judiciária Civil e também os peritos técnicos da POLITEC para realização dos trabalhos periciais, ficando a cargo da polícia militar tomar as medidas administrativas em relação aos veículos e também aos condutores, pois segundo o que foi apurado, ambos não possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir veículos automotores. A motocicleta XTZ que está com a documentação em dias, foi liberada e entregue ao sogro da vítima Leandro, que compareceu no local habilitado e se responsabilizou pela posse do veículo, porém, o veículo Celta, que ficou bastante danificado, foi removido e encaminhado a sede do CR VIII e posteriormente será levado para o pátio do DETRAN. Um boletim de ocorrências foi confeccionado e encaminhado à delegacia municipal de polícia civil para que sejam tomadas as providencias.

