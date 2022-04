Regional 03/04/2022 08:13 O Território Corpo de jovem fica 5 horas na MT-419 em Novo Mundo para ser liberado pela POLITEC Os familiares tiveram que esperar aproximadamente 5 horas para retirar o o corpo da jovem Maria Rita de Francheski Pedro de 21 anos da MT-419. A longa espera tem relação com a ineficiência por parte do Estado de Mato Grosso pela falta de servidores da POLITEC para atender acidentes e outros casos que exigem peritos. O acidente ocorreu perto das 18 horas e os peritos chegaram no local as 22 horas e somente às 23 horas o corpo foi retirado do local. Os agentes da POLITEC de Guarantã do Norte, por sua vez, trabalham até as 18h, depois deste horário assume a unidade plantonista, que ontem era a unidade da cidade de Sinop. Em conversa com um dos peritos da POLITEC de Guarantã do Norte, ele explicou. “Em Guarantã do Norte a dois peritos, estes dois peritos realizam plantões de até 16 dias por mês em 7 cidades do Norte de Mato Grosso, quando não há plantões por parte deles a equipe da cidade de Sinop cobre toda essa região, ontem infelizmente não estávamos de plantão e a POLITEC de Sinop teve que vir atender a ocorrência”. Este fato viola claramente o “Princípio da Dignidade da Pessoa Humana”, garantido no artigo 5° da Constituição Federal de 1988. O princípio da dignidade da pessoa humana é um conceito filosófico e abstrato que determina o valor inerente da moralidade, espiritualidade e honra de todo o ser humano. O site O Território Notícias estará buscando maiores esclarecimentos e cobrando autoridades municipais, estaduais e federais sobre esta ineficiência do estado que está ocorrendo em nossa região.

