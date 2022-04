Regional 04/04/2022 05:50 Maycon Araújo, TV Centro América Passageira morre após moto ser atingida por caminhonete em MT A caminhonete tinha cinco ocupantes e bateu na traseira de uma motocicleta. Imagens da caminhonete após o acidente — Foto: Reprodução A passageira de uma motocicleta morreu na manhã deste domingo após a colisão com uma caminhonete. O acidente foi registrado no km 79 da BR-364, neste domingo (3), em Alto Garças, a 366 km de Cuiabá. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a passageira morreu na hora. O motociclista se feriu e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Alto Garças. No veículo estavam cinco pessoas, sendo um deles um bebê de 11 meses. Três ocupantes da caminhonete, inclusive o bebê, precisaram de atendimento médico e foram socorrido pelo Hospital de Alto Garças. Segundo a PRF, ele tiveram lesões leves. O motorista permaneceu no local e a polícia investiga o acidente.

Voltar + Regional