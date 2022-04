Regional 04/04/2022 06:35 Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: Fernanda Caso) Sinop: homem coloca fogo no próprio carro após bater em poste Um homem, ateou fogo no próprio carro, um Fiat Siena, ontem à noite, na rua Mutum, no bairro Maria Vindilina. Ele teria batido em um poste da rede elétrica, quando pouco tempo depois ateou fogo no veículo e fugiu. A versão apurada é que ele estaria trafegando em alta velocidade, quando acabou colidindo contra o poste. Alguns populares ainda tentaram aconselhar ele a não atear o fogo. O veículo ficou totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou as chamas com um caminhão auto bomba tanque. O condutor não foi encontrado no local.

