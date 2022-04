Regional 04/04/2022 06:37 Quatro pessoas são presas e cinco armas de fogo apreendidas em Nova Guarita A Polícia Militar prendeu três homens e uma mulher em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, em dois boletins de ocorrência registrados na cidade de Nova Guarita, neste sábado (02.04). As ações foram realizadas durante a Operação Triênio, deflagrada pela PM da cidade. Na primeira ocorrência, por volta de 10h45, a PM recebeu denúncia via 190 informando sobre um casal que estaria se agredindo, em uma residência, no Centro da cidade. No local, os envolvidos disseram que após uma discussão ambos começaram a se agredir mutuamente. Momento em que a suspeita teria pego a arma do marido e feito ameaças de morte a ele. O suspeito conseguiu tirar a arma da esposa e entregou para um vizinho, que chamou a polícia. Em seguida, a testemunha entregou a arma de fogo, um revólver calibre .38 com seis munições intactas, e os suspeitos foram conduzidos pelos crimes de lesão corporal e porte ilegal de arma. No segundo registro, por volta de 22h30, em um estabelecimento no Centro da cidade, a PM recebeu denúncia via 190 sobre um homem que estaria efetuando disparos de arma de fogo. No local, diversas pessoas foram abordadas e a equipe policial obteve êxito em encontrar o suspeito, que estava com um revólver calibre .22 em sua cintura. Em seguida, foi realizada vistoria no veículo Uno do suspeito, onde uma espingarda calibre 38 tipo carabina e uma espingarda calibre 22 foram encontradas. Ainda no carro, os policiais localizaram 74 munições de calibre .22 e 33 munições de calibre .38, que também foram apreendidas. No momento da abordagem, foi visto um veículo Gol transitando em suspeita em frente ao bar. Foi dada ordem de parada ao condutor e em abordagem, uma pistola 9mm e doze munições foram encontradas com o suspeito. Imediatamente, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Terra Nova do Norte para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

