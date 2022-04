Regional 04/04/2022 09:42 Show de Noticias PM de Paranorte prende suspeito de cometer homicídio em Nova Monte Verde Foto: Divulgação A Polícia Militar de Paranorte, prendeu na madrugada desta segunda-feira, dia 04 de abril, um elemento, suspeito de ter assassinado um rival com vários golpes de faca, na noite de domingo, em Nova Monte Verde. Entenda o fato: Segundo relato da Polícia Militar de Novo Monte Verde, o fato aconteceu por volta das 22 horas de domingo, dia 03 de abril, naquela cidade, quando Marcos Jones Justa da Silva, 32 anos, ex-namorado de LMSA, chegou na residência dela, aparentando embriagado e lá permaneceu. De acordo com o Boletim de Ocorrências, logo depois chegou o suspeito, identificado apenas como Alessandro, ex-namorado de um relacionamento mais recente de Leide. Os dois homens brigaram e Alessandro desferiu vários golpes de faca contra Marcos Jones. A Polícia Militar foi acionada, esteve no local junto com o SAMU, que constatou a morte do rapaz. A Polícia Civil também compareceu, fez a preservação do local até a chegada da Politec de Alta Floresta. As Unidades da Polícia Militar da região foram acionadas, já que o suspeito foragiu tomando rumo ignorado. Como foi a prisão: Uma viatura da Polícia Militar da Paranorte, formada pelos policiais Nogueira e Paulo Silva, montou uma barreira na estrada que liga os dois municípios e conseguiu capturar Alessandro, já em terras juarenses. De acordo com o relato do policial militar Paulo Silva, em depoimento na delegacia de Polícia Civil de Nova Monte Verde, a guarnição de Paranorte foi informada pela PM de Nova Monte Verde, que o suspeito de cometer um homicídio naquela cidade poderia estar se deslocando para Juara, a sua cidade natal. Os soldados Paulo Silva e Nogueira, se deslocaram em diligencia pela rodovia que liga os dois municípios e em determinado ponto, localizaram uma moto para e na beira da estrada um homem deitado. O suspeito foi abordado, confessou que teria esfaqueado outro homem em Nova Monte Verde, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para aquela cidade, onde responderá pelo crime cometido.

