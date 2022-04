Motorista perdeu o controle em uma curva da MT-343; o acidente foi registrado em Denise

Cinco pessoas morreram após o carro em que estavam sair da pista e bater contra uma árvore às margens da MT-343, em Denise (a 208 km de Cuiabá). O acidente ocorreu no final da noite de sábado (2). Morreram na hora duas mulheres e dois homens. O outro ocupante do veículo chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu no domingo (3).

A reportagem conseguiu confirmar a identidade das duas mulheres, sendo elas Geisiane Felix de Lemes, de 21 anos, e Andressa da Cruz Alvez Barbosa, de 20 anos. O site Plantão TGA de Tangará da Serra, cidade onde as vítimas moravam, divulgou os nomes das outras vítimas como sendo Gilsomar Alves da Silva, de 39 anos, Paulo Henrique Cerqueira de Souza de 27 anos. O quinto morto ainda não foi identificado.

O grupo estava em um Astra prata quando houve o acidente. Tudo ocorreu no momento que o motorista foi realizar uma curva na rodovia e acabou perdendo o controle do carro. Desgovernado, o veículo saiu da pista e bateu com a lateral em uma árvore. A violência do impacto causou a destruição do veículo e as vítimas ficaram presas às ferragens.

O Corpo de Bombeiros de Barra do Bugres foi chamado para realizar o resgate dos envolvidos. Todos foram retirados do carro, mas apenas um foi socorrido com vida.

A Polícia Civil afirmou que o veículo do grupo estava com forte cheiro de bebida alcoólica e no porta-malas havia um engradado de cerveja. Não foi confirmado se o condutor estava alcoolizado.

Após a notícia da morte dos moradores de Tangará, o vice-prefeito do Município Renato Gouveia (PR) se pronunciou lamentando o ocorrido.

“Infelizmente, uma curva em um trecho perigoso, onde outros tantos acidentes já ocorreram, acabou por tirar a vida desses amigos de Tangará da Serra. Lamento profundamente”, escreveu no Facebook.

Andressa e Geisiane foram sepultadas na manhã desta segunda-feira (4) no Cemitério do Progresso, em Tangará da Serra. Não há informações sobre o enterro dos outros mortos.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.