Regional 04/04/2022 17:22 Reporter MT Sinop: Cadela resgatada com sinais de estupro morre após suposto atropelamento O animal foi resgatado no último sábado (02), mas não resistiu e veio a óbito na manhã de domingo (03), em Sinop. Uma cadelinha que havia sido resgatada, após um suposto atropelamento, morreu nesse domingo (03), em Sinop. Veterinários da Associação Protetora dos Animais do Município de Sinop (Apams), responsável pelo resgate, apontaram que o animal, na verdade, teria sido estuprado. O resgate aconteceu no sábado (02), em uma residência no bairro Boa Vista. Em entrevista ao RepórterMT, Samara Braga, que atua na administração do abrigo, contou que um morador pediu ajuda para que a cadela fosse levada para receber atendimento, após um suposto atropelamento. Durante atendimento, no entanto, os veterinários constataram que o animal tinha sinais de estupro. "A pessoa que pediu ajuda disse que o animal tinha sido atropelado, mas a veterinária constatou lesões que não eram compatíveis com acidente. As lesões que ela tinha se concentravam nas partes intimas, principalmente no ânus", explicou. Para os funcionários do abrigo, o homem - identidade não revelada - teria dito que a cadela não seria dele e que ele apenas a tirou da rua, já ferida. No final da manhã de domingo, o animal acabou não resistindo e indo a óbito. Ainda conforme Samara, o abrigo deverá registrar um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue o caso.

