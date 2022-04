Regional 05/04/2022 14:15 BR-163: acidente envolve 4 veículos de carga em Lucas do Rio Verde Foto: Divulgação A Rota do Oeste foi acionada às 10h55 de hoje, terça-feira (05), para o atendimento de uma ocorrência no km 654 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, envolvendo quatro veículos de carga e um de passeio. Neste momento, o tráfego está sendo operado em Pare e Siga e as equipes atuam na remoção dos veículos no momento. A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local e encaminhou duas pessoas em estado leve para a UPA de Lucas do Rio Verde. Os outros envolvidos saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico. As equipes operacionais da Rota do Oeste estão no local atuando na remoção dos veículos para liberação do tráfego.

